الامارات | "الاتحادية للموارد البشرية" و"الجليلة" تطلقان حملة لعلاج طفلة مصابة بالسرطان

شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحادية للموارد البشرية" و"الجليلة" تطلقان حملة لعلاج طفلة مصابة بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، وبالتعاون مع مؤسسة الجليلة حملة خيرية ضمن مبادرة "سندهم أمانة" المجتمعية، لتغطية نفقات علاج الطفلة مريم ذات السنتين، والتي يهدد مرض السرطان حياتها، وبحاجة ماسة للمساعدة حتى تتمكن من استكمال علاجها.

وفي هذا الصدد أوضحت حنان محمد بن نصيف نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الخيرية المشتركة التي أطلقتها الهيئة ومؤسسة الجليلة، خلال العامين الماضيين، والتي تهدف إلى التكفل بنفقات علاج العديد من مرضى الحالات الإنسانية من ذوي الدخل المحدود.

وذكرت أن الحملة تهدف إلى التكفل بمصاريف علاج الطفلة مريم ذات السنتين، والتي تعاني من مرض السرطان، وتحتاج إلى علاج فوري لإنقاذ حياتها والتخفيف من معاناتها، والمساهمة أيضاً في التبرع للأبحاث الطبية الهادفة لإيجاد حلول جذرية للقضاء على مرض السرطان.

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وبينت حنان بن نصيف أن الهيئة أشهرت الحملة على مستوى الحكومة الاتحادية؛ لمنح الفرصة لأكبر عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للمشاركة في فعل الخير، والمساهمة في علاج الطفلة، وذلك من خلال حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، داعيةً كافة أفراد المجتمع لدعم الحملة، والتبرع بـ 10 دراهم عبر إرسال كلمة "سند" في رسالة نصية قصيرة عبر اتصالات أو دو إلى الرقم 4202، أو التبرع بـ 50 درهماً عبر إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 4206، أو التبرع بـ 100 درهم على الرقم 4209، و500 درهم على الرقم 4409.

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