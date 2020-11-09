الامارات | وفاتان وإصابتان بتدهور دراجتين ناريتين بالبر في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاتان وإصابتان بتدهور دراجتين ناريتين بالبر في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مواطنان في العقد الثالث وأصيب إثنين من مرافقيهم بإصابات بليغة في حادثي دراجتين ناريتين بسبب التهور وعدم الالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة، وذلك على الرغم من مناشدات شرطة ابوظبي وجهود التوعية التي تبثها من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وقع الحادث الأول يوم الجمعة في منطقة رملية بمنطقة ناهل بالعين ونتج عنه حالة وفاة واحدة، وإصابة المرافق وصنفت الإصابة بالبليغة فيما وقع الحادث الثاني في منطقة رملية في سيح صبره بالعين ونتجه عنه وفاة مواطن في العقد الثالث من عمره وإصابة المرافق بإصابات متوسطة.

وحثت شرطة أبوظبي أولياء الأمور ومستخدمي الدراجات النارية على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة وخصوصا عند قيادتها في البر لتجنب وقوع الحوادث وعدم استخدامها بصورة سلبية.

وأكدت اهتمامها بمضاعفة جهود التوعية الميدانية وعبر منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام باشتراطات السلامة مع دخول فصل الشتاء .

Advertisements

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news