الامارات | سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة بأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة بأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، سقوط أمطار متفاوتة مساء أمس، دون أن تتسبب في أضرار، حيث سقطت أمطار بين المتوسطة والخفيفة على طريق الشيخ محمد بن زايد ومدينة فلج المعلا ومنطقة السلمة في أم القيوين، بينما شهدت رأس الخيمة جريان الأودية في منطقة خت جنوب الإمارة، كما سجلت منطقة الدقداقة سقوط أمطار بين المتوسطة والخفيفة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر خلال تساقط الأمطار على الطرقات العامة وفي المناطق السكنية، والالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية لتفادي انزلاق المركبات.

وحذر من خطورة التوجه إلى مناطق سقوط الأمطار في الأودية والمناطق الجبلية، لافتاً إلى وجود دوريات مرورية على الطرقات العامة والداخلية لضبط أمن الطريق.

كما هطلت أمطار راوحت بين المتوسطة والغزيرة في الفجيرة والمناطق التابعة لها ومدينتي خورفكان وكلباء.

وأدت إلى جريان الوديان والشعاب وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة، إلى جانب تجمع برك مياه في طرق بالمنطقة.

وتركزت الأمطار الغزيرة على مناطق داخل مدينة الفجيرة والقرى الجبلية المجاورة لها على شارع الشيخ خليفة ومسافي والبثنة ومربح وقدفع، وتم إغلاق شارع يبسه بالاتجاهين.

كما شهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان، وتجمع المياه بكميات كبيرة على الطرقات والأماكن المنخفضة.

وبادرت شرطة الشارقة والدفاع المدني إلى تنظيم السير وسحب المياه المتجمعة.

وفي مدينة كلباء راوحت الأمطار بين المتوسطة والغزيرة وأدت إلى جريان الوديان، فيما شهد طريق وادي الحلو هطول أمطار راوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

ودعت شرطة الشارقة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة خلال الأجواء الماطرة التي تشهدها بعض مدن إمارة الشارقة على الساحل الشرقي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news