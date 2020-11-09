الامارات | «دبي الإنساني» يتوسع في مبادراته لاحتواء تداعيات «كوفيد-19» عالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإنساني» يتوسع في مبادراته لاحتواء تداعيات «كوفيد-19» عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني ريادة دولة الإمارات في المجال الإنساني، معلناً أن 75% من المخزون الدولي والاستجابة المنظمة تنطلق من دولة الإمارات.

ويواصل المجلس توسيع آفاق المبادرات الإنسانية التي تتوالى تباعاً، للإسهام في احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الأفراد والأُسر والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم. واستعرض المجلس، في اجتماعه الاستثنائي، أخيراً، المبادرات المختلفة التي أنجزتها المؤسسات التي يشارك ممثلوها ضمن عضوية المجلس حتى الآن، والخطط المستقبلية لتعزيز العمل الإنساني في التصدي لتبعات وباء فيروس كورونا المستجد عالمياً، كما ركز اجتماع المجلس على أهمية استخلاص الدروس المستفادة من الاستجابة الوطنية التي حدثت خلال الجائحة، وتأثيراتها على مستقبل العمل الإنساني محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويتابع مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، ومنذ بداية أزمة «كوفيد-19»، دعم الاستجابة الوطنية ومبادرات التعاون الدولي لتبعات «كوفيد-19» في مختلف القطاعات، مثل الصحة، والغذاء، والتعليم، والتوعية، ودعم توحيد وتنسيق الجهود المحلية والدولية في مجال العمل الإنساني، وهو ما يعزز دور دبي ودولة الإمارات الريادي في الاستجابة المحلية والدولية.

وأكد الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، رئيس مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، سعيد العطر، أن سرعة استجابة مؤسسات العمل الخيري والإنساني في دبي ودولة الإمارات محلياً وعالمياً في زمن جائحة «كوفيد-19» بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسّخت الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والإغاثي الدولي بأوقات الأزمات.

وثمّن العطر جهود المؤسسات التي استعرض ممثلوها من أعضاء مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، ووصول مبادراتها الإنسانية إلى أوسع نطاق في جهات العالم الأربع، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسفرت عن نقل نحو 75% من المعونات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي إلى المجتمعات الأشد حاجة عبر دبي، وأسهمت في إطلاق أكبر شبكة دعم غذائي مجتمعي وطني لمواجهة تبعات «كوفيد-19» على الأفراد والأسر المتعففة، متمثلة في حملة «10 ملايين وجبة»، ووفرت المستلزمات الطبية والوقائية والتدريب التخصصي لخطوط الدفاع الأولى ضد الوباء العالمي في العديد من دول العالم.

ونوّه السفير جيرهارد بوتمان بالدور المحوري الذي لعبته دولة الإمارات في الاستجابة السريعة على المستوى الإغاثي العالمي رداً على تحدي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ودعماً للجهود الإنسانية الدولية الهادفة إلى تخفيف تداعيات الوباء العالمي على الفئات الهشة في المجتمعات الأقل حظاً والأكثر تضرراً.

وأشاد بالتنسيق الحاصل على المستوى الدولي لضمان الاستجابة المثلى للتحدي الذي فرضه وباء «كوفيد-19» على مختلف القطاعات، خصوصاً الصحية والإغاثية، لافتاً إلى أن مؤتمر ومعرض دبي الدولي للمساعدات الإنسانية والتنمية يهدف إلى تعزيز هذا التنسيق الدولي، ومواصلة تطوير جهود الاستجابة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي العطاء» عضو مجلس إدارتها، الدكتور طارق محمد القرق، إن «جائحة (كوفيد-19) ألقت بظلالها على قطاع التعليم بشكل كامل حول العالم، متسببة في انقطاع أكثر من 1.6 مليار طالب عن التعليم في أكثر من 190 دولة، وكثفت (دبي العطاء) جهودها لدعم قطاع التعليم محلياً ودولياً. فعلى مستوى دولة الإمارات، أطلقت المؤسسة حملة (التعليم دون انقطاع)، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لجمع التبرعات بهدف معالجة آثار الجائحة على تعليم الأطفال والشباب، كما تم إطلاق (مبادرة إنسانية ملهمة)».

وأكد رئيس شركة «إندكس» القابضة، الدكتور عبدالسلام المدني، أن «إندكس» أطلقت عدداً من المبادرات، أهمها ووترفولز (Waterfalls)، لتوفير تدريب تخصصي عن بُعد لنحو مليون شخص من الكوادر الطبية، في مختلف أنحاء العالم، لتشمل أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين وخبراء صحيين وإداريين في قطاع المستشفيات والخدمات الطبية، ويشارك في تطوير وتقديم المحتوى التعليمي للمبادرة أكثر من 140 طبيباً وخبيراً ومختصاً، و67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية.

من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، خالد العوضي، أن المدينة كانت «أسرع مستجيب، دولياً، للجائحة، بفضل جهوزيتها وسرعة استجابتها». وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أرسلت ما يقرب من 80% من معدات الوقاية الشخصية إلى جميع أنحاء العالم، عبر مخازن المنظمة الموجودة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي.

وقال إن دعم القيادة والتنسيق والجهوزية من مختلف الجهات بالدولة، مثل وزارة الخارجية والجمارك والموانئ وشركات الشحن، وغيرها، أسهم في تحقيق هذه الاستجابة السريعة على مختلف الأصعدة، منوهاً بفوز منظمة الغذاء العالمية بجائزة نوبل للسلام 2020، حيث إن 75% من المخزون الدولي والاستجابة المنظمة تنطلق من دولة الإمارات، وتحديداً من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي.

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، إن «صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد-19) نجح في توحيد وتنسيق جهود الاستجابة للجائحة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة».

بدورها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة «نور دبي» المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة منال تريم، إن «جهود مؤسسة (نور دبي) تواصلت بكفاءة خلال الجائحة، وتحديداً خدمات الفحص والتشخيص في نيجيريا والسنغال».

5 مشروعات

قال المستشار بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الدكتور وليد آل علي، خلال المجلس، إن «المرحلة الأولى من مبادرة إعداد قيادات العمل الإنساني قد نجحت، وجرى تحديث المرحلة الثانية التي كان من المخطط فيها إجراء زيارة وتدريب ميداني في قرى نائية بالهند».

وأشار إلى أن الخطة المحدثة تتكون من برنامج مدمج، حيث سيقوم المتدربون بالعمل على خمسة مشروعات ميدانية تتعلّق بالعمل الإنساني داخل دولة الإمارات، وسيتم توفير الدعم الفني وعدد من الورش التدريبية عن بُعد، ومدة فترة المشروعات هي ستة أسابيع، وبعدها ستقوم الفرق بعرض مشروعاتها على المجلس نهاية نوفمبر 2020، وبذلك يمكن تخريج الدفعة الأولى من برنامج إعداد قيادات العمل الإنساني، كما تم اعتماد خطة تنفيذ الهاكاثون الدولي للإنسانية الافتراضي الذي سيجتمع فيه أكثر من 200 شخص حول العالم، لمناقشة الأفكار التي سيتم تطويرها كحلول للظروف الإنسانية الراهنة خصوصاً تلك التي نتجت عن (كوفيد-19)».

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