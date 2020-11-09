الامارات | ملثمان يقتحمان فيلا بتخطيط من المُزارع

شكرا لقرائتكم خبر عن ملثمان يقتحمان فيلا بتخطيط من المُزارع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ثلاثة متهمين (أحدهم هارب)، بعدما تسلل متهمان إلى فيلا تقيم فيها امرأة أوروبية وابنتاها، وهدداهن وسرقا منهن مبلغ 1300 درهم، وقبضت شرطة دبي على المتهمَين، بعد ورود بلاغ بواقعة السرقة، ليتبين أن شخصاً ثالثا يعمل مزارعاً لدى المجني عليهن، هو من سهّل لهما الدخول إلى الفيلا وتنفيذ جريمة السرقة.

وقالت المجني عليها (58 عاماً - معلمة) في تحقيقات النيابة العامة، إنها كانت في المطبخ في نحو الساعة 12.30 ظهراً حين سمعت صوت باب المنزل، فاعتقدت أن إحدى ابنتيها هي من فتحه، لكنها فوجئت بشخص ملثم يقف أمامها حاملاً سكيناً في يده، فسقطت أرضاً من الصدمة.

وأضافت أن الملثم طالبها بالمال، فرجته ألا يؤذيها وأكدت له أنها ستعطيه كل ما تملك من مبالغ مالية، وفي هذه الأثناء حضرت ابنتها الكبرى وإلى جانبها ملثم آخر يحمل عصا خشبية، ثم انضمت إليهما ابنتها الأخرى.

وتابعت أنها وابنتيها جمعن للمتهمين كل ما كنّ يحزن عليه من نقود، بما فيها العملات المعدنية، مضيفة أن الحصيلة بلغت 1300 درهم تقريباً، فأخذاها وغادرا الفيلا بعدما حذراهن من إبلاغ الشرطة، إلا أن إحدى ابنتيها أبلغت الشرطة فور هروب المتهمين مباشرة.

وأكد شاهد من شرطة دبي تشكيل فريق عمل استطاع تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما، وتبين خلال التحقيق معهما أنهما على دراية كاملة بالمنزل، وأنهما حصلا على المعلومات من المزارع (المتهم الهارب).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news