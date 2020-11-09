الامارات | ورش عمل لمنتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية

شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل لمنتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على مدى ثلاثة أيام في إعداد وتنظيم ورش عمل لمنتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف إشراكهم في رسم مستقبل دولة الإمارات، ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس الهيئة، أهمية تكثيف الجهود المؤسسية والموارد والإمكانات التي تمتلكها الكوادر والعقول الإبداعية والمواهب والكفاءات الاستثنائية لتصميم منظومة عمل جديدة للخمسين عاماً المقبلة، وخلق رؤية تلتف حولها فئات المجتمع كافة، لتكون الإمارات خلال المرحلة المقبلة الدولة الأكثر تميزاً والأفضل في جودة الحياة على مستوى العالم.

وفي إطار المشاركة في مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة عقدت الهيئة ورش عمل لـ600 مجند من منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية في مراكز التدريب، إضافة إلى ورشتي عمل في مقر الهيئة في أبوظبي لـ43 مجنداً في الخدمة الفعلية، وورشة عمل لـ400 من مجندي الدفعات السابقة. وشملت الموضوعات التي تناولتها الورش قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والإعلام والسياحة.

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