الامارات | طقس صحو وغائم جزئياً خلال الأيام القادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو وغائم جزئياً خلال الأيام القادمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام القادمة طقسا رطبا صباحا وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا مع احتمال سقوط أمطار يوم "الاثنين".

وأوضح المركز في بيان له حول حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة أن الطقس سيكون غدا " صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقا مع احتمال سقوط أمطار، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي يوم " الثلاثاء " يكون الطقس رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية صباحا وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا شرقا، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، في حين يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل طقس يوم " الأربعاء " رطبا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحا وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا شرقا، والرياح : شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس "الخميس" فسيكون رطبا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحا وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا شرقا، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم "الجمعة" طقسا رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب خفيف أو ضباب على بعض المناطق الساحلية وصحوا بوجه عام وتظهر السحب ليلا على البحر وشمال الدولة، والرياح : جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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