الامارات | محمد بن راشد: مسبار الأمل يصل إلى "الكوكب الأحمر" 9 فبراير 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: مسبار الأمل يصل إلى "الكوكب الأحمر" 9 فبراير 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال سموه فيها:"بعد مرور 111 يوماً على انطلاق رحلة مسبار الأمل نحو المريخ، والتي قطعت 290 مليون كم .. أجرى مسبار الأمل اليوم آخر تعديل في مساره.. ونعلن اليوم تاريخ الوصول الدقيق إلى الكوكب الأحمر 9-2-2021 بإذن الله تمام الساعة ٧:٤٢ دقيقة مساء .. سيكون لنا عيداً.. وللعرب.". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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