الامارات | "بلدية دبي" تغلق صالونين ومركز لياقة بدنية لعدم الالتزام بتدابير "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تغلق صالونين ومركز لياقة بدنية لعدم الالتزام بتدابير "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي صالونين ومركز لياقة بدنية، وخالفت تسع مؤسسات، أمس، كما وجهت ثمانية إنذارات إلى 49 مؤسسة أخرى بسبب عدم الالتزام بإجراءات وتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شملت مؤسسات تقدم أنشطة متنوعة في الإمارة.

وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام بلغت 97%، من إجمالي المؤسسات التي تمت زيارتها، والبالغ عددها 2276 مؤسسة. وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كوفيد-19»، مؤكدة أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، ولا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر.

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