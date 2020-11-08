الامارات | بالفيديو.. هطول أمطار في دبي ومختلف مناطق الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار في دبي ومختلف مناطق الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مناطق متفرقة من دبي وعدد من مناطق الدولة هطول أمطار غزيرة ومتوسطة. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون طقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية والغربية مع فرصة سقوط أمطار، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وسجلت كاميرات الإمارات اليوم بعض اللقطات للأمطار في مختلف المناطق.

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