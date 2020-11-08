الامارات | شرطة الشارقة تستخدم خوذة ذكية مبتكرة تقيس حرارة الأجسام عن بُعد

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تستخدم خوذة ذكية مبتكرة تقيس حرارة الأجسام عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه شرطي يقوم باستخدام الخوذة الذكية، لرصد درجات حرارة زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب عن بُعد، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع ومرتادي المعرض.
وأكدت الشرطة أن الخوذة الذكية مزودة بكاميرات حرارية لقياس حرارة الزوار عن بُعد، وفي حال الاشتباه بدرجات حرارة عالية، لأي فرد من أفراد الجمهور الزائرين للمعرض، يتم تحويلهم إلى المستشفى الميداني الموجود في المعرض، بهدف اتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة، والاطمئنان على صحتهم.
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