الامارات | رئيس الدولة و نائبه و محمد بن زايد يهنئون جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة و نائبه و محمد بن زايد يهنئون جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .. فخامة جو بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية .. و أعرب عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه القادمة.

و ثمن صاحب السمو رئيس الدولة - في برقية تهنئة - العلاقات الاستراتيجية و التاريخية التي تجمع البلدين و الشعبين الصديقين.. و أكد سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة .

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في برقيتين مماثلتين .. الرئيس الأمريكي المنتخب بالمناسبة نفسها .

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