الامارات | شرطة دبي تحفز الحس الأمني لدى الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحفز الحس الأمني لدى الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، النسخة الثالثة من مسابقة التقاط العلم، الهادفة إلى رفع وتعزيز وصقل مهارات وخبرات الشباب في مجال الأمن الإلكتروني، من خلال تشجيعهم وتحفيز الحس الأمني والعلمي لدى طلبة المدارس والجامعات، وإشراك المحترفين في مجال تقنية المعلومات والهواة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتسليط الضوء على مهارات وقدرات المشاركين في التصدي للهجمات والجرائم الإلكترونية، من خلال استخدام أحدث تكنولوجيا، لتتيح الفرصة لهم لخوض التحديات ضمن أجواء من المنافسة.

وأكدت اللجنة التنظيمية للمسابقة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بدء التسجيل بالمسابقة في نسختها الثالثة من خلال الموقع الإلكتروني https:/‏‏/‏‏dp.ctf.ae، فيما تبدأ المسابقة يومي الجمعة والسبت 20 و21 نوفمبر الجاري.

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وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، إن المسابقة تُجسّد الهدف الثاني من «استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تشجيع الابتكار في مجال الأمن الإلكتروني والمعلوماتي، وضمان بناء فضاء إلكتروني آمن في إمارة دبي.

من جانبه، قال نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث بشرطة دبي، النقيب عبدالله الشحي، إن زيادة المخاطر الإلكترونية تتطلب جيلا متسلحاً بالعلوم ومواكباً لهذه التحديات، ومن هذا المنطلق تسعى شرطة دبي، من خلال هذه الأنشطة والمسابقات، إلى تشجيع ومكافأة خبراء الأمن الإلكتروني الحاليين والمستقبليين، فضلاً عن توفير فرصة لتعلّم المهارات الجديدة التي تجعلهم أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة في هذا المجال.

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