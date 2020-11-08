الامارات | رصد البيانات الإحصائية للقاح الإنفلونزا بـ «الخاص»

شكرا لقرائتكم خبر عن رصد البيانات الإحصائية للقاح الإنفلونزا بـ «الخاص» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلبت هيئة الصحة في دبي، من القطاع الصحي الخاص بالإمارة، توفير البيانات الإحصائية المتعلقة بلقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك لأغراض الرصد والتقصي والحصول على بيانات موثوقة، لتعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الأمراض المعدية والأمراض المزمنة، خصوصاً في ظل الوضع الاستثنائي الحالي لانتشار جائحة «كوفيد-19».

وأشارت الهيئة، في تعميمها، إلى ضرورة توفير إحصاءات توضح عدد لقاحات الإنفلونزا الموسمية، التي تم إعطاؤها للمرضى، من خلال كل منشأة صحية للمرضى، خلال الفترة الزمنية الممتدة من الأول من شهر سبتمبر الماضي وحتى الخامس من شهر نوفمبر الجاري، على أن تتم موافاة الهيئة بالإحصاءات المطلوبة اليوم الأحد.

وأكدت ضرورة الاستمرار في موافاتها بالبيانات، من خلال الالتزام بتعبئة البيانات المطلوبة عن عدد لقاحات الإنفلونزا الموسمية، التي يتم إعطاؤها في المنشأة الصحية الخاصة أسبوعياً، والتقيد بموافاتها بالإحصائية في الموعد المحدد.

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