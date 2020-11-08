الامارات | زايد بن حمد يتلقى لقاح «كوفيد-19»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقي المقدم الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة ورئيس فريق المرصاد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، جرعة من لقاح «كوفيد-19»، دعماً منه للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة، بهدف التصدي للفيروس والحدّ من تداعياته. وأكد أن الإمارات بتوجيهات ودعم القيادة أثبتت قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، معتمدة على أفضل المعايير العلمية والعملية، ما يجسّد ريادة القطاع الطبي في الإمارات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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