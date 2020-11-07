"انتيريرز" تكشف عن تصاميم متميزة وجريئة خلال معرض داون تاون ديزاين



مع اقتراب معرض داون تاون ديزاين السنوي بشكله الرقمي الجديد والمتميز في حي دبي للتصميم (d3)، تستعد شركة "انتيريرز" للكشف عن أحدث تصاميم المفروشات المُقدَّمة من قِبَل ثلاث علامات تجارية فخمة هي The Giorgio Collection وCornelio Cappellini و Bernhardt.

وقامت "انتيريرز" هذا العام بالتوسع في تشكيلة المفروشات التي تقدمها من خلال عرض الأثاث المُصنّع بعناية والذي يتميز بأرقى التصاميم من حيث الأناقة والأسلوب والفخامة وغيرها الكثير، ما يمنح العملاء المزيد من الخيارات الرائعة.

وتشتهر علامة The Giorgio Collection بتقديم تصاميم ساحرة وجذابة، وهي الخيار الأمثل للأذواق المعاصرة، حيث تتيح تصاميمها للعملاء الانطلاق في رحلة رائعة من الجمال والفخامة، للاستمتاع بالحرفية والأناقة التي يتميز بها أسلوب التصميم الإيطالي.