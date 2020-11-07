الامارات | «إسعاف دبي» تعيّن 54 مسعفاً لمواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تعيّن 54 مسعفاً لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بأنها نفذت ثلاث خطط تدريبية، وعينت 54 مسعفاً، لدعم الجهود المبذولة في مواجهة «كورونا».

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة استحدثت منظومة لتنظيم العمل عن بعد، وتنظيم وتيرة عودة طاقم الإسعاف من خارج الدولة، خلال فترة «كورونا». وتضمنت الإجراءات استقطاب وتعيين 39 موظفاً ضمن الطاقم الإسعافي، وجار تعيين 15 مسعفاً آخرين، ليصبح العدد الإجمالي 54 مسعفاً جديداً منذ بداية الأزمة، وتضمن ذلك إجراء المقابلات الوظيفية عن بعد.

وتابع أن المؤسسة طبقت 12 مبادرة لإسعاد الموظفين خلال العام الجاري، أبرزها المير الرمضاني، وقسائم المشتريات، وشكراً لأبطال الميدان، وتوزيع أجهزة «آي باد» وهواتف تعليمية على أبنائهم.

ولفت إلى أن المؤسسة نفذت ثلاث خطط تدريبية منذ بداية الأزمة، تضمنت تدريب المسعفين وفنيي الطب الطارئ، إضافة إلى خطة تدريبية مستحدثة، للدورات المنعقدة عن بعد خلال الجائحة، وإعداد مواد تعليمية لتدريب المسعفين والسائقين.

وشملت الخطط عقد 15 دورة تدريبية مهنية للمسعفين.

وإجراء 2500 فحص «كورونا» للموظفين، وتعقيم 4320 مركبة إسعاف.

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