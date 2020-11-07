الامارات | «بلدية دبي» تُغلق صالون حلاقة لعدم الالتزام بتدابير «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تُغلق صالون حلاقة لعدم الالتزام بتدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي صالون حلاقة، وخالفت ثلاث مؤسسات أخرى، أول من أمس، كما وجهت 59 إنذاراً إلى مؤسسة بسبب عدم الالتزام بإجراءات وتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شملت مؤسسات متنوعة في الإمارة.

وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام بلغت، أول من أمس، 97٪؜ من إجمالي المؤسسات التي تمت زيارتها، والبالغ عددها 2244 مؤسسة.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كوفيد-19»، مؤكدة أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، ولا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر.

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