الامارات | 1292 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1292 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 137 ألفاً و606 فحوص جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1292 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 139 ألفاً و891 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة شخصين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 510 حالات.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 818 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 136 ألفاً و936 حالة.

818

حالة شفاء وحالتا وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news