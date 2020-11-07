الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عفونة

أفادت مستأجرة من شركة «إم بي إم» العقارية، التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، بأنها اضطرت إلى البحث عن سكن بديل والخروج من الشقة، بسبب تسرب المياه من الجدران لوقت طويل ما أدى إلى عفونتها، وخروج رائحة كريهة منها. وعندما طالبت الشركة برد ثلاثة أشهر دفعتها للقسط الأخير من الإيجار، بسبب الضرر، قوبل طلبها بالرفض.

ألعاب

لاحظت قارئة أن سلوك طفلها ذي الأعوام الـ10، أصبح عدوانياً، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مفسرة ذلك بجلوسه لوقت طويل أمام الألعاب الإلكترونية، محذرة الأمهات من ترك أبنائهن يلعبون وقتاً طويلاً، تفادياً لما حدث مع ابنها.

سرعة

طالب سائقون، في الشارقة، بتعزيز الرقابة على سائقي التاكسي في المناطق السكنية، لسرعتهم الزائدة في قيادة مركباتهم، لافتين إلى وجود أطفال يلعبون بين المباني، ويشكل السائقون المتهورون خطراً على سلامتهم.

صلاحية

طالب مستهلكون بزيادة الرقابة على العروض الترويجية في بعض منافذ البيع، خصوصاً للسلع التي تقترب من نهاية صلاحيتها، إذ تتعمد بعض المتاجر عرضها حتى آخر يوم في الصلاحية.

شاحنة

اشترى مقيم عربي شاحنة عبر موقع للمزادات، لشحنها إلى بلاده. وبعد الاتفاق مع شركة النقليات، توجهت الأخيرة إلى المكان لتحميلها، لكنها فوجئت باختفائها، وتبينت سرقتها من قبل عصابة متخصصة في ذلك، وقبض على أفرادها، وأحيلوا إلى محكمة الجنايات في دبي.

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