الامارات | محاكم.. استشارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ما دور الحكمين وأهمية تقريرهما في دعاوى الأحوال الشخصية؟ (س.م)

■■الأصل أن مهمة الحكمين هي بذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، بعد تقصي أسباب الشقاق بينهما، وبحسب نص المادة 118 من المرسوم الاتحادي رقم 2019 بتعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005، فإنه يشترط لإحالة الدعوى إلى الحكمين، القضاء سابقاً برفض دعوى الطلاق لعدم ثبوت الضرر. وإذا استمر الشقاق، فعلى المتضرر إقامة دعوى جديدة، وإذا تعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن، وإلا عُينا من أهل الخبرة والقدرة على الإصلاح، وإن عجز عنه فعلى المحكمة عرض توصية الحكمين على الطرفين، ودعوتهما للصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما، فإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، وكانت الزوجة هي طالبة التفريق أو كلاهما، أوصى الحكمان بالتفريق بينهما، دون مساس بحقوقها المترتبة على الزواج أو الطلاق.

وإذا كانت الإساءة من جانب الزوجة، أوصى بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة، وإذا كانت الإساءة مشتركة، أوصى بالتفريق دون بدل أو بدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وإذ لم يعرف المسيء، وكان الزوج هو طالب التفريق اقترح رفض دعواه، وإذا كانت الزوجة طالبة التفريق أو كلاهما، يختار الحكمان ما يريانه مناسباً لمصلحة الأسرة، سواء بالتفريق بينهما دون بدل، أو رفض التفريق.

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