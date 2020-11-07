الامارات | شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى استعمال الإشارة عند تغيير الاتجاه

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى استعمال الإشارة عند تغيير الاتجاه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى استعمال إشارة تغيير الاتجاه، عند قيادة المركبة، في الوقت المناسب، وكذلك لإطفائها في الوقت المناسب، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية الناتجة عن الانحراف عن الطريق، دون تنبيه المركبات الأخرى.

وأفاد رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة الإعلام الأمني، المقدم ناصر عبدالله الساعدي، بأن شرطة أبوظبي، ومن خلال حملة «درب السلامة»، اهتمت بتنويع قنوات وأساليب التواصل، لتعزيز الوعي المروري لدى السائقين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والشركاء الإعلاميين، وعملت على نشر الثقافة المرورية الوقائية بأربع لغات.

وأكد أن تغيير اتجاه المركبة دون استعمال الإشارات، سواء من اليمين إلى اليسار أو العكس، أو عند الدوران، يشتت انتباه السائق الذي خلفه، أو الذي يقود مركبته في مسار موازٍ، ما يؤدي إلى حوادث الاصطدام، خصوصاً في حالة السير بسرعة عالية، وعدم قدرة السائق على تفادي المركبة التي تسير أمامه.

وشدد على ضرورة استخدام الإشارات قبل وقت كافٍ من تغيير المسار، وعدم تغييره بشكل مفاجئ للسائقين الآخرين، أو وضعهم أمام الأمر الواقع، واستخدام إشارات المركبة في حالة تخفيف السرعة، أو تغيير اتجاه مسار المركبة، أو تنبيه السائقين الآخرين إلى وجود شيء طارئ على الطريق باستخدام الإشارات التحذيرية الأربع، لأهميتها في الوقاية من الحوادث المرورية، باعتبارها لغة الطريق بين السائقين.

وأشار إلى استمرار الجهود الميدانية المكثفة، لتكريس الالتزام باستخدام الإشارات، لأنها من إجراءات السلامة المرورية المهمة على الطريق، موضحاً أن مخالفة عدم استعمال الإشارات، عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران، تصل غرامتها المالية إلى 400 درهم.

400

درهم مخالفة عدم استعمال الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة، أو الدوران.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news