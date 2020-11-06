الامارات | 4 طالبات يبتكرن «شرطة آلية» لحوادث الطرق

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طالبات يبتكرن «شرطة آلية» لحوادث الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت أربع طالبات في معهد التكنولوجيا التطبيقية، بفلج المعلا في إمارة أم القيوين، نظاماً ذكياً للكشف عن حوادث السيارات على الطرق، وأطلقن عليه مشروع «غرفة عمليات الشرطة الآلية».

ويعمل المشروع، الذي أنجزته: شما الشامسي، وعنود سيف، وعفراء سيف، وفاطمة خليفة، وأشرف عليه المهندس فاروق حلواني المدرس في المعهد، على تنبيه غرفة العمليات في أقرب مركز شرطة تلقائياً، عن حوادث السيارات التي تحدث على الطرق، وإرسال موقع الحادث، وبعض معلومات السيارة والسائق إلى غرفة العمليات.

وأوضحت الطالبات أن المشروع هو جهاز يرسل بيانات وموقع الحادث المروري إلى الشاشة الخاصة بغرفة التحكم المروري، حتى يطلع المختصون على موقع وتفاصيل الحادث في أسرع وقت، لضمان سرعة وفاعلية الاستجابة، خصوصاً عند وقوع حوادث متعددة في الفترة الزمنية نفسها.

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ولفتت الطالبات إلى أن المشروع، الذي تبلغ كلفته 500 درهم، يتكون من مستشعرات تصادم متصلة بجهاز إرسال رقمي (متوالف)، مع مركز العمليات في مركز الشرطة، والذي بدوره يرسل إشعارات الحادث فور وقوعه إلى محطة الاستقبال.

وأكدن أن النظام يضمن استجابة أكثر تكاملية، وفي الوقت المناسب، من الجهات المختصة عبر مقدمي خدمات الطوارئ، بما في ذلك فرق الشرطة، والدفاع المدني، من أجل إنقاذ وحماية الأرواح، وتعمل غرفة عمليات الشرطة اللاسلكية في النهاية على تسهيل العملية لجميع الأطراف المعنية في حالة وقوع الحوادث، ما يقلل احتمال فقدان الأرواح، تماشياً وانسجاماً مع استعداد الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، لتقليل وفيات الحوادث في الدولة قدر الإمكان.

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