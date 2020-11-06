الامارات | 235 % زيادة السيارات الكهربائية في دبي خلال 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 235 % زيادة السيارات الكهربائية في دبي خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن ارتفاع عدد المركبات الكهربائية التي تم ترخيصها في دبي 235% خلال الأشهر التسعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في وقت تتجه فيه المؤسسات المعنية في الدولة إلى تحفيز الأفراد على استعمال المركبات الصديقة للبيئة عبر تقديم مجموعة من التسهيلات.

وقال مدير إدارة ترخيص المركبات في الهيئة، جمال السادة، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة تشجع الأفراد على استخدام المركبات الكهربائية، عبر إطلاق مجموعة من التسهيلات لمالكي تلك المركبات، تضمنت الإعفاء من رسوم التسجيل والتجديد ورسوم المواقف المخصصة للمركبات الكهربائية، ورسوم ملصق خدمة «سالك» الذي يوضع على زجاج المركبة لتسجيل مرورها عبر بوابات نظام «سالك».

وأضاف أن الهيئة أعفت المركبات الكهربائية المُرخصة من قِبلها في إمارة دبي، من دفع تعرفة المواقف العامة المخصصة لها لمدة عامين اعتباراً من يوليو الماضي، وذلك في إطار تعزيز استراتيجية دبي للتنقل الأخضر.

وفي ردّه على سؤال حول أهم التحديات التي تواجه تشغيل المركبات الكهربائية وزيادة الإقبال عليها، نفى السادة وجود أي عوائق تحول دون استخدام تلك المركبات، متوقعاً زيادة في أعداد المركبات الكهربائية في دبي خلال الأعوام المقبلة. وعرض بعض الأرقام الإحصائية عن المركبات الكهربائية المسجلة في دبي، موضحاً أن المركبات المرخصة ارتفعت إلى 956 مركبة تم ترخيصها خلال الأشهر التسعة الماضية، مقارنة مع 285 مركبة خلال الفترة المماثلة العام الماضي، ولفت إلى أن إجمالي المركبات الكهربائية المسجل حالياً في نظام الترخيص في الهيئة، وصل إلى 1803 مركبات، تتوزع بين الاستخدام الشخصي للأفراد وبين المنشآت والهيئات الحكومية.

وفي ردّه على سؤال عن أكثر الماركات التجارية للمركبات الكهربائية المسجلة في نظام الترخيص في دبي وأنواعها، أكد السادة أنها ليست محصورة بشركات محددة، وأنها تنتمي للعديد من العلامات التجارية للمركبات ولا تقتصر على ماركة معينة، لافتاً إلى أن جميع المركبات المسجلة من نوع المركبات الخفيفة، ولا توجد أي مركبة كهربائية ثقيلة مسجلة في دبي حتى الآن.

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الإعفاء من رسوم المواقف

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن الإعفاء من رسوم المواقف العامة يسري على المركبات الكهربائية المُرخصة في دبي فقط. وتكون آلية التعرف الى تلك المركبات بشكل تلقائي من خلال إدخال رقم لوحة المركبة عند التدقيق المروري من جانب مفتشي رقابة المواقف التابعة للهيئة، للتأكد من دفع التعرفة من عدمها، ومن ثم يظهر للمفتش أن المركبة معفاة من التعرفة عبر الربط التقني بين أنظمة المواقف وأنظمة الترخيص في الهيئة.

1803

إجمالي عدد المركبات الكهربائية المسجلة في دبي.

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