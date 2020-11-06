الامارات | محمد بن زايد يعزي هاتفياً في وفاة الشيخة مريم بنت حمدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن حمدان بن حمدان آل نهيان .. خالص عزائه و مواساته في وفاة الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان.

و قال سموه : " رحم الله الوالدة الفقيدة الكبيرة الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها بعد رحلة زاخرة بالمواقف و العطاء قضتها في خدمة مجتمعها و وطنها مع آبائنا المؤسسين" .

و أعرب سموه خلال الاتصال " عن صادق تعازيه و مواساته إلى ذوي الفقيدة " .. سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته و أن يلهم عموم أسرة آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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