الامارات | مرور دبي تسجل 14831مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن مرور دبي تسجل 14831مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 نوفمبر 2020

سجلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمرور 14 ألفاً و831 مخالفة لتدابير إجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19"، والمتمثلة في عدم ارتداء الكمام الطبية أو القماشية أو اللثام في وسائل النقل الخاصة والعامة، وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية عند نقل العمال المستثناة بين الإمارات (مخالفة السعة الاستيعابية نصف السعة)، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص في المركبات، كما أصدرت 11 ألفاً و936 تنبيهاً تحذيرياً منذ بداية الجائحة حتى الآن.

وأوضح العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور أنه تم رصد هذه المخالفات منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والقرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأكد مواصلة شرطة دبي رصد المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحتياطية المعتمدة من قِبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس وحماية جميع أفراد المجتمع، مع التأكيد على أن الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بقرار من النائب العام يجري تطبيقها على جميع المخالفين.

وأوضح العميد سيف المزروعي، أن الإدارة العامة للمرور تسير دورياتها المرورية للتأكد من التزام الجمهور بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على التباعد الجسدي في المركبات سواء العامة والخاصة، وارتداء الكمامات عند التنقل في حال تجاوز عدد الركاب لأكثر من شخصين، موضحاً أنه سيتم التعامل مع المخالفين لاشتراطات السلامة العامة وفق الإجراءات القانونية، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

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