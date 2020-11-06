الامارات | «طرق دبي» تطرح 300 رقم مميّز في مزاد إلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطرح 300 رقم مميّز في مزاد إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 300 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي مميّز للمركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية من الفئات (A, B, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U)، في رابع مزاد إلكتروني لها خلال العام الجاري، ورقم 62 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات والدراجات النارية.

ويبدأ التسجيل في المزاد الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد المقبل، فيما سينطلق المزاد في الساعة الثامنة صباح الأحد 15 من نوفمبر، ويستمر لمدة خمسة أيام. وسيخضع بيع الأرقام في المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يُطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه إلى الهيئة بمبلغ 5000 درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة، ويمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف. وأفادت الهيئة بأنه تم تخصيص فريق عمل من مركز الاتصال التابع لها، وزودته بالمعلومات المتعلقة بالمزاد، لتقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال بالرقم 8009090.

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