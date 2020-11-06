الامارات | «السلامة الغذائية» تغلق مطعم «المد الهائل» لوجود حشرات

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة الغذائية» تغلق مطعم «المد الهائل» لوجود حشرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري لمطعم «المد الهائل» بجزيرة أبوظبي، لوجود حشرات في المطبخ، ومخالفته القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار العديد من المخالفات المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، ومنها رصد وجود حشرات في المطبخ، وحفظ المواد الغذائية في درجة حرارة غير مناسبة، وتذويب المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة، وسوء نظافة المنشأة، وعدم صيانة السقف، حيث توجد به فتحات تسمح بدخول الحشرات من خلالها، وغيرها من المخالفات. وأضافت أنه رغم تعاقب التفتيش على المنشأة، لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، وحرر المفتشون ثلاث مخالفات وتنبيهاً بالإغلاق بحق المنشأة خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي إلى الثالث من نوفمبر الجاري، لكنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة في كل مخالفة.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة، واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء. وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كل المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت، باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية، تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة، للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية. وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية، أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يتولى مفتشو الهيئة اتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.

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