الامارات | إغلاق نفق الشندغة بالاتجاه القادم من ديرة إلى بر دبي غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق نفق الشندغة بالاتجاه القادم من ديرة إلى بر دبي غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستقوم بإغلاق نفق الشندغة بالاتجاه القادم من ديرة إلى بر دبي، يوم غدٍ الجمعة 6 نوفمبر، من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 10:30 صباحاً.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنها ستغلق النفق أيضاً يوم السبت المقبل 7 نوفمبر، الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وحتى الساعة 8:00 صباحاً من نفس اليوم.

ودعت الهيئة السائقين إلى استخدام جسر آل مكتوم، وجسر القرهود للوصول إلى وجهاتهم.

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