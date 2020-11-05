الامارات | توقعات حالة الطقس خلال اليومين القادمين في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات حالة الطقس خلال اليومين القادمين في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، خلال اليومين القادمين، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية.

وأكد المركز، في بيان، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركر أن البحر سيكون، خلال اليومين القادمين، متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news