اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | حبس المتهمين بنشر قصة مفبركة عن وفاة 5 من عائلة واحدة بـ"كورونا"

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس المتهمين بنشر قصة مفبركة عن وفاة 5 من عائلة واحدة بـ"" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحبس متهمين اثنين أحدهما مراسل قناة تلفزيونية محلية، لمدة سنتين بعد إدانتهما بإذاعة قصة مفبركة

حول وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس "كوفيد - 19" على إحدى القنوات المحلية، وبإبعاد المتهم المقيم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

Advertisements

وترجع تفاصيل الواقعة إلى ظهور المتهم الأول مع المتهم الثاني مراسل إحدى القنوات المحلية على شاشة تلك القناة وإذاعة قصة مختلقة عن وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، وأثبتت تحقيقات النيابة العامة في حينها أن هذه الواقعة كاذبة و عارية عن الصحة.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حبس المتهمين بنشر قصة مفبركة عن وفاة 5 من عائلة واحدة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا