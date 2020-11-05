الامارات | إغلاق مطعم «المد الهائل» في أبوظبي لـ«دخول الحشرات من السقف»

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم «المد الهائل» في أبوظبي لـ«دخول الحشرات من السقف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "مطعم المد الهائل" بجزيرة أبوظبي – الميناء، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-2705949، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار العديد من المخالفات المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، منها رصد وجود حشرات في المطبخ، حفظ المواد الغذائية في درجة حرارة غير مناسبة، تذويب المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة، سوء نظافة المنشأة، عدم صيانة السقف حيث توجد به فتحات تسمح بدخول الحشرات من خلالها، وغيرها من المخالفات.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير ثلاث مخالفات وتنبيه بالإغلاق بحق المنشأة خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 03 نوفمبر الجاري لكنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة في كل مخالفة.

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وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي .

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