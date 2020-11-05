 نهيان بن مبارك: الإمارات أثبتت خلال كورونا قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة

تلقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، دعماً منه للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن «الإمارات بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة أثبتت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، معتمدة على أفضل المعايير العلمية والعملية، ما يجسد ريادة القطاع الطبي في الإمارات».

وأضاف أن «لقاح كوفيد-19 من شأنه أن يوفر أقصى درجات السلامة والأمان للعاملين في خط الدفاع الأول والحفاظ على الأرواح وحمايتها».

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وأجازت الإمارات الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد-19» لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول، وذلك بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وأثبتت التجارب التي أجريت في الدولة وشارك بها أكثر من 31 ألف متطوع من 125 جنسية أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية لمحاربة الفيروس. ويسهم استخدام لقاح «كوفيد-19» في الحفاظ على الأرواح وتقليل الإصابات الناتجة عن الجائحة، وهو أحد السبل التي اتبعتها الإمارات للحد من انتشار الوباء وحماية صحة وسلامة المجتمع.

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