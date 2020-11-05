بعد "بن راشد".. مسؤول إماراتي كبير يشارك في سباق "لقاحات كورونا"

تلقي اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومدراء القطاعات جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” دعماً منهم للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته. وقال مدير عام شرطة أبوظبي إن الإمارات بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة أثبتت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، معتمدة…

وقال مدير عام شرطة أبوظبي إن الإمارات بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة أثبتت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، معتمدة على أفضل المعايير العلمية والعملية ما يجسد ريادة القطاع الطبي في الإمارات، مشيرا إلى أن الإمارات تسهم بالتعاون مع دول العالم بدعم المساعي للوصول الى لقاح جديد ضد فيروس “كوفيد-19″، معربا عن سعادته وفخره بالمشاركة من أجل هدف سام وهو الانتصار على هذا الفيروس.

Advertisements

وأكد أن شرطة أبوظبي تؤمن بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف قطاعات المجتمع لتحقيق الأهداف ونجاحنا المشترك في حماية مجتمعنا من جميع المخاطر مسؤولية وطنية تتحقق حينما نعمل يداً واحدة لوقاية مجتمعنا وصون سلامته واستدامة أمنه وأمانه.

وأشار إلى أن تقديم الدعم الصحي لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة على حد سواء، يأتي من إيمان القيادة ببذل الغالي والنفيس من أجل الجميع، وتوفير اللقاح فليس هناك ما هو أغلى من الوطن.

Advertisements