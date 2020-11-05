"الثقة في أطباء بلده".. ما وراء مشاركة محمد بن راشد بتجارب لقاح كورونا؟

تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جرعة من لقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، في خطوة للمشاركة في التجارب التي تعمل عليها الإمارات.

ونشر حاكم دبي صورته في موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، وقال في تغريدة: «نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع، ونُشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس، والمستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات».

ودخلت الإمارات في شراكة مع أبرز مطوري اللقاحات في كل من الصين وروسيا، حيث تُجرى حالياً في أبوظبي التجارب السريرية في مراحلها النهائية على أبرز لقاحين تم الإعلان عنهما، وهما لقاح شركة «سينوفارم سي إن بي جي» الصينية، ولقاح «سبوتنيك في» الروسي، وسط ترقب عالمي للنتائج النهائية.

وأعلنت الإمارات في وقت سابق، إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح قائم على الفيروسات الغُدِّية في البلاد، مشيرةً إلى أن هذه التجارب السريرية في الإمارات تُجرى على اللقاح الذي طوّره معهد «غاماليا» الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحّة في روسيا.

Advertisements

وقالت الإمارات إن نتائج التجارب السريرية ستُدمج مع نتائج التجارب في روسيا ودول أخرى، والتي يشارك فيها المتطوعون، ومن المقرر نشر النتائج قبل نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 96.9 ألف فحص جديد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، حيث أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 1008 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، مما يرفع مجموع الحالات المسجلة في البلاد إلى 136.149 ألف حالة.

كما أعلنت عن شفاء 1466 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 133.490 ألف حالة. وفي ضوء تلك المعطيات فإن الحالات النشطة تصل إلى 2156 حالة.

Advertisements