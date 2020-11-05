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الامارات | رئيس الدولة ينعي الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان

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ابوظبي ـ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  المغفور لها الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان التي وافتها المنية صباح اليوم .

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن خالص عزائه و مواساته في وفاة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها وأسرة آل نهيان جميل الصبر والسلوان .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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