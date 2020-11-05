الامارات | رئيس الدولة ينعي الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ينعي الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المغفور لها الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان التي وافتها المنية صباح اليوم .

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن خالص عزائه و مواساته في وفاة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها وأسرة آل نهيان جميل الصبر والسلوان .

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