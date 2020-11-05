الامارات | رئيس الدولة ينعي الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ينعي الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المغفور لها الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان التي وافتها المنية صباح اليوم .
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن خالص عزائه و مواساته في وفاة الفقيدة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها وأسرة آل نهيان جميل الصبر والسلوان .
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