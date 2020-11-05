الامارات | 1161 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وشفاء 1493 حالة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1161 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وشفاء 1493 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتسجيل 1161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1493 حالة، ووفاة شخصين من تداعيات الإصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت إجراء 116 ألفاً و83 فحصاً جديداً، مضيفة أن تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهما في الكشف عن الإصابات الجديدة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 137 ألفاً و310 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 505 حالات. أما حالات الشفاء فبلغ مجموعها 134 ألفاً و983 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news