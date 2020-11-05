الامارات | بلدية دبي تنذر 51 مؤسسة غير ملتزمة بتدابير «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تنذر 51 مؤسسة غير ملتزمة بتدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي صالوناً، وخالفت ثلاث مؤسسات أخرى، أول من أمس، كما أنذرت 51 مؤسسة بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، شملت مؤسسات متنوعة.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى الفيروس.

إلى ذلك، واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية على مراكز التسوق والأسواق المفتوحة في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي الفيروس.

وأفادت الدائرة بأنها خالفت، أول من أمس، ثلاث منشآت في قطاع التجزئة، بأحد مراكز التسوق، وتمثلت التجاوزات المرتكبة في عدم الالتزام بارتداء الكمامات من قبل العاملين فيها.

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