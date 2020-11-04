الامارات | تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في أبوظبي، عن تحديث إجراءات دخول الإمارة، تعزيزاً للإجراءات الاحترازية للكشف المبكر عن إصابات فيروس «كوفيد-19»، وتعتمد إلزام السكان والزوار بإجراء فحوص إضافية داخل الإمارة، حسب مدة إقامتهم فيها.

ووفقاً للإجراءات الجديدة، على جميع السكان والزوار، الذين يدخلون الإمارة من يوم الأحد الثامن من نوفمبر الجاري، إجراء فحص مسحة الأنف PCR، في اليوم الرابع فقط، لمن امتدت مدة إقامتهم أربعة أيام متواصلة فأكثر، وفي حالة البقاء في الإمارة لمدة ثمانية أيام فأكثر، يجب إجراء فحص مسحة الأنف PCR، إضافي في اليوم الثامن.

ويستمر السماح لسكان وزوار إمارة أبوظبي بالدخول إلى الإمارة عند إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR، أو فحص الليزر DPI، وذلك خلال 48 ساعة من استلام النتيجة، كما على كل من دخل الإمارة قبل الثامن من نوفمبر، تطبيق الإجراءات السابقة التي تتطلب إجراء فحص PCR في اليوم السادس من الدخول.

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