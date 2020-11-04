الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشيدان بجهود خط الدفاع الأول للحد من انتشار «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشيدان بجهود خط الدفاع الأول للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية والتمريضية، وغيرها من جهات خط الدفاع الأول في دولتنا العزيزة في سبيل الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

نائب رئيس الدولة: - نحن من أفضل الدول في السيطرة على كورونا.. ووضعنا الاقتصادي بخير. ولي عهد أبوظبي: - خططنا لمعالجة تداعيات جائحة كورونا بما يحقق استدامة النمو في بلدنا.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات الوطنية ذات الصلة بإسعاد مجتمع الإمارات وتوفير جميع مقومات الحياة الكريمة الآمنة لأبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرض الدولة.

وأشاد سموهما بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية والتمريضية، وغيرها من جهات خط الدفاع الأول، في دولتنا العزيزة، في سبيل الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وحماية أفراد المجتمع من هذا الوباء الذي تتطلب الوقاية منه اتباع المواطنين والمقيمين الإجراءات والتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية من أجل ضمان سلامة الجميع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال تجاذبهما أطراف الحديث، مواجهة تحديات جائحة «كورونا» بعزم وصبر وإيمان بالله عز وجل، وأشار سموهما إلى أهمية تعزيز ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية وجميع الأنشطة والفعاليات في الدولة من خلال الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «التقيت اليوم أخي الشيخ محمد بن زايد في دبي. ناقشنا مجموعة من قضايا الوطن.. داخلياً نحن من أفضل الدول في الأداء الحكومي والسيطرة على أزمة كورونا.. ووضعنا الاقتصادي بخير.. وخارجياً: الثقل الاستراتيجي الدولي للإمارات أضعاف ثقلها قبل عامين.. ونستعد لمرحلة جديدة.. والقادم أجمل وأفضل».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «التقيت أخي محمد بن راشد في دبي وتبادلنا الأحاديث الودية بشأن طموحات وطننا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في ظل قيادة أخي الشيخ خليفة.. واستعرضنا جهود مؤسساتنا في مكافحة جائحة (كورونا) وخططنا لمعالجة تداعياتها بما يحقق استدامة النمو في بلدنا».

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

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