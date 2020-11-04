الامارات | "تخطيط الشارقة" تقسيمات إدارية جديدة لضاحيتي "الرويضات" و"السيوح"

شكرا لقرائتكم خبر عن "تخطيط الشارقة" تقسيمات إدارية جديدة لضاحيتي "الرويضات" و"السيوح" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة عن مسميات وتقسيمات إدارية جديدة لضاحيتي السيوح والرويضات تضمنت تغيير مسميات بعض المناطق بضاحيتي "جويزع والطي" سابقاً وضاحية السيوح وإعادة التقسيم الإداري للمنطقة لتشتمل على ضاحيتين فقط وهما السيوح والرويضات.

وفق التقسيم الإداري الجديد تشتمل ضاحية الرويضات على مناطق "روضة السدر و روضة القرط و الواحة و المطرق و المنحز و السحمة و المالحة و عذيب.

ويحد ضاحية الرويضات من الشمال المنطقة الصناعية بالصجعة ويحدها من الجنوب ضاحية السيوح ويحدها من الغرب شارع الامارات العابر.

فيما تشتمل ضاحية السيوح على مناطق "السيوح من منطقة 1 إلى منطقة 16 / منطقة تلال و منطقة الرقيبة و منطقة الطي شرق و ومنطقة الطي غرب" / وتقع ضاحية السيوح جنوب ضاحية الرويضات ويحدها من الجنوب طريق مليحة ومن الغرب طريق الامارات العابر.

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