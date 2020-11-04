الامارات | تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي تحديثا على إجراءات دخول الإمارة تعزيزا للإجراءات الاحترازية للكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا المستجد و يعتمد إلزام السكان و الزوار بإجراء فحوصات إضافية داخل الإمارة حسب مدة إقامتهم فيها.

و وفقا للإجراءات الجديدة على جميع السكان و الزوار الذين يدخلون الإمارة من يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري إجراء فحص مسحة الأنف /PCR / في اليوم الرابع فقط لمن امتدت مدة إقامتهم 4 أيام متواصلة فأكثر و في حالة البقاء في الإمارة لمدة 8 أيام فأكثر يجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف / PCR / إضافي في اليوم الثامن.

ويستمر السماح لسكان وزوار إمارة أبوظبي بالدخول إلى الإمارة عند إبراز نتيجة سلبية لفحص / PCR / أو فحص الليزر / DPI / وذلك خلال 48 ساعة من استلام النتيجة كما أنه على كل من دخل الإمارة قبل يوم الأحد 8 نوفمبر تطبيق الإجراءات السابقة التي تتطلب إجراء فحص /PCR / في اليوم السادس من الدخول.

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