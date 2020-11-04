الامارات | تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث الإجراءات الخاصة بالدخول إلى أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي تحديثا على إجراءات دخول الإمارة تعزيزا للإجراءات الاحترازية للكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا المستجد و يعتمد إلزام السكان و الزوار بإجراء فحوصات إضافية داخل الإمارة حسب مدة إقامتهم فيها.
و وفقا للإجراءات الجديدة على جميع السكان و الزوار الذين يدخلون الإمارة من يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري إجراء فحص مسحة الأنف /PCR / في اليوم الرابع فقط لمن امتدت مدة إقامتهم 4 أيام متواصلة فأكثر و في حالة البقاء في الإمارة لمدة 8 أيام فأكثر يجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف / PCR / إضافي في اليوم الثامن.
ويستمر السماح لسكان وزوار إمارة أبوظبي بالدخول إلى الإمارة عند إبراز نتيجة سلبية لفحص / PCR / أو فحص الليزر / DPI / وذلك خلال 48 ساعة من استلام النتيجة كما أنه على كل من دخل الإمارة قبل يوم الأحد 8 نوفمبر تطبيق الإجراءات السابقة التي تتطلب إجراء فحص /PCR / في اليوم السادس من الدخول.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.