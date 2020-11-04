الامارات | محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد ويستعرضان عدداً من القضايا الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد ويستعرضان عدداً من القضايا الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دبي ظهر اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات الوطنية ذات الصلة بإسعاد مجتمع الإمارات، وتوفير جميع مقومات الحياة الكريمة الآمنة لأبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرض دولتنا الطيبة.

وقد أشاد سموّهما بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية والتمريضية، وغيرها من جهات خط الدفاع الأول في دولتنا العزيزة، في سبيل الحد من انتشار فيروس "كوفيد-19"، وحماية أفراد المجتمع من هذا الوباء الذي تتطلب الوقاية منه اتباع الإجراءات والتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية من قبل المواطنين والمقيمين كافة من أجل ضمان سلامة الجميع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال تجاذبهما أطراف الحديث، مواجهة تحديات جائحة "كورونا" بعزم وصبر وإيمان بالله عز وجل، وأشار سموّهما إلى أهمية تعزيز ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية وجميع الأنشطة والفعاليات في الدولة من خلال الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

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