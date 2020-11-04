صحيفة: الإمارات من أولى الدول عالمياً التي تحصل على لقاح فيروس كورونا

قالت صحيفة خليجية، إن «المستقبل دائماً أفضل وأجمل في الإمارات».. هكذا علق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عقب تلقيه جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، أمس، مشيداً بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون الإمارات من أولى الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس.

واضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء أن رسائل كثيرة حملتها جرعة اللقاح، أبرزها إلقاء الضوء على أحد جوانب الشخصية الإماراتية الواثقة، التي تعشق الريادة، وتحمل الخير للإنسانية، وتتخذ من الابتكار منهجاً يلبي المتغيرات المتسارعة ويسهم في إيجاد حلول سريعة وعملية ومرنة للتحديات، وفق رؤية ومعايير واضحة وبكفاءة غير مسبوقة، نجني ثمارها اليوم رغم الجائحة.

وأوضحت أنه في الوقت الذي تبحث فيه دول كثيرة حول العالم عن أدوات جديدة في حربها مع «كورونا»، كانت الإمارات تستعد لمرحلة ما بعده، بتشكيل «اللجنة العليا لإدارة وحوكمة مرحلة ما بعد التعافي» في أعقاب نجاحها، وبجدارة، في مواجهة الفيروس بالبنية الإلكترونية والخدمات الذكية والنظام الصحي المتقدم، والاقتصاد القائم على المعرفة، وتحويل العمل الحكومي من روتين يومي إلى مجال لتطوير حلول قائمة على الابتكار، وفق أسس علمية.







وذكرت الصحيفة: "لقد واجهنا الجائحة بإنجازات غير مسبوقة، تمثلت في تطويق انتشار العدوى، ورفع جاهزية القطاع الصحي، والمستشفيات الميدانية، ومراكز الفحص من المركبات، ومختبرات هي الأولى من نوعها في المنطقة، واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والابتكارات الطبية، وتطوير علاجات جديدة واعدة".







واختتمت بالقول: "بقي أن نقول إن جرعة اللقاح التي تلقاها سموه، وبقدر ما تحمله للعالم من أمل، تعبر عن طموح شعب واكب العصر بكل تحدياته، وقيادة شغوفة بالمراكز الأولى، قادرة على مواجهة الأزمات وصناعة المستقبل، ومواكبة المتغيرات، والاستفادة منها بما يجعل المستقبل أجمل وأفضل