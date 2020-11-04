مؤشرات تكشف: معدل الإصابات بكورونا في الإمارات ينخفض 15%

في الساعات الأخيرة، كشفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الدولة تراجعت 15 بالمائة خلال الفترة 28 أكتوبر - 3 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم إجراء 805579 فحصاً على مستوى الدولة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر حيث ارتفع عدد الفحوصات بنسبة 3 بالمائة عن الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن معدل الوفيات لهذا الأسبوع 0.4 بالمائة وهو أقل النسب عالمياً مقارنةً بكل من الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 2.6 بالمائة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يبلغ 2.4 بالمائة، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي بلغت 3 بالمائة.

وأكدت الهيئة أنه من الممكن أن يصاب الإنسان بنفس الفيروس بعد التعافي منه أو بعد أخذ التطعيم، فالجسم يطور أجساماً مضادة تختلف مدة صلاحيتها من مرض إلى آخر يستمر بعضها مدى الحياة والبعض يستمر لفترة محددة بعد التطعيم أو الإصابة.

ونصحت الهيئة، بعدم الانسياق وراء المعلومات والعلاجات غير المرخصة والمعروف مصدرها واستخدام علاجات شعبية أو منزلية بدون التواصل مع المراكز الصحية المعتمدة.

وأجرت وزارة الصحة ووقاية المُجتمع الإماراتية اليوم، 96.994 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن الإصابة بوباء كورونا المُستجد (كوفيد-19).

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1008 إصابات جديدة بالوباء العالمي، ليصل إجمالي الإصابات إلى 136.149 ألف إصابة.