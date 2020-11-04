الامارات | فندق ونادي ضباط القوات المسلحة یحتفل بیوم العلم

شكرا لقرائتكم خبر عن فندق ونادي ضباط القوات المسلحة یحتفل بیوم العلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت الرئیس التنفیذي لفندق ونادي ضباط القوات المسلحة شیخة الكعبي برفع العلم خلال حفل حضره موظفو الفندق وإدارته .

وتعلیقاً على ھذه المناسبة قالت شیخة الكعبي: في كل عام نحتفل بھذا الیوم المھم حیث نجتمع سویاً لنتذكر الجھود الوطنیة التي بذلھا آباؤنا المؤسسون وما حققوه من إنجازات لأمتنا العظیمة

في الوقت الذي نتطلع فيه إلى مستقبل أكثر إشراقاً لتحقیق التنمیة المستدامة بفضل التوجیھات الحكیمة لقیادتنا الرشیدة. و إننا في فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي نفخر بانتمائنا إلى التاریخ الغني لدولتنا الحبیبة .

وأضافت ان یوم العلم مناسبة خاصة تتجدد فیھا الروح الوطنیة.

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