الشامسي: الشارقة تسعى بشكل دائم إلى توفير بيئة حاضنة للاستثمار في مختلف القطاعات

أشاد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بالحزمة الثانية من محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة، وقطاعات الأعمال، والأفراد التي اعتمدها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أن هذه المحفزات الجديدة تنطلق من حرص المجلس على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة، بسبب التباطؤ الاقتصادي و التداعيات المستمرة لجائحة كورونا.

وأضاف الشامسي أن إمارة الشارقة بفضل توجيهات ورعاية قيادتنا الرشيدة، تسعى بشكل دائم إلى توفير بيئة حاضنة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن أبرزها القطاع العقاري الذي يعد إحدى أهم الركائز التي دعمت وصول الإمارة الباسمة إلى أرقى مراحل التقدم والازدهار التي تنعم بظلالها الوارفة الآن، ومن هنا جاء القرار الأخير بتخفيض رسوم المشترين لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من 4% إلى 2% من قيمة البيع، موضحاً أن هذا القرار الجديد إضافة إلى سلسلة المحفزات التي اتخذتها الحكومة، ستسهم معاً في تعزيز ودعم اقتصاد الإمارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية، من خلال توفير المناخ المناسب للمستثمرين، والبيئة الأفضل للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها