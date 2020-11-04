تعلن مجموعة STREIT GROUP عن توسعات المرحلة الثالثة بعد تزايد الطلبات الخارجية

في حفل وضع حجر الاساس اليوم ، اعلنت مجموعة STREIT GROUP الشركة الرائدة في العالم لتصنيع المركبات المدرعة المملوكة للقطاع الخاصة عن إطلاق المرحلة الثالثة من مشروعها التوسعي الجاري. بحضور سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي ، رئيس مجلس إدارة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، أعلنت المجموعة البالغة من العمر 30 عامًا عن مساعيها لتلبية الطلب العالمي المتزايد باستمرار.

تماشياً مع رؤيتها لتقديم حلولا أمنيًا مبتكرًا مع أحدث التقنيات ، ستشهد المرحلة الثالثة تشييد 6 مبانٍ إضافية ، مما يزيد المساحة الحالية البالغة 86000 متر مربع بمقدار 65000 متر مربع. ،و تشمل المرحلة الثالثة ما يلي:

• مركز تصنيع هياكل تبلغ مساحتها 18160 مترًا مربعًا

• مخزن للسيارات بمساحة 19.500 متر مربع

• مبنى بمساحة 15000 متر مربع لقسم البحث والتطوير و معرض.

صالة عرض وأكاديمية تدريب حديثة

• ورشة انتاج الزوارق و تبلغ مساحتها 7800 متر مربع

• 7300 متر مربع منطقة تخزين المنتج النهائي

• ٨٢٠٠ متر مربع من مرافق تصنيع الفولاذ الآلي والقطع بالليزر

• 8000 متر مربع خط إنتاج الشاحنات والمركبات التجارية

"نواصل التوسع بناءً على متطلبات العميل وأبحاثنا. على الرغم من الأوقات الصعبة في عام 2020 ، فقد شهدنا زيادة في الطلب على منتجاتنا وخدماتنا مع دفع نحو تطوير منتجات عالية التقنية. يهدف توسيع مشروعنا إلى تلبية هذا الطلب ، والوفاء بوعدنا بالاستمرار في كوننا شركة رائدة فى مجال المركبات المدرعة. قال غيرمان جوتوروف ، رئيس مجلس إدارة STREIT Group ، إننا نتوقع اكتمال المشروع خلال الربع الأخير من عام 2021.

يتم تطوير المركبات المدرعة STREIT Group من قبل القوات المسلحة على مستوى العالم ومن المعروف أنها تنقذ حياة الناس في جميع أنحاء العالم خاصة في المواقف شديدة الخطورة. تخضع جميع المركبات لاختبارات الاختراق والصدمات المعترف بها دوليًا. مع سجل حافل بالأمان بنسبة 100٪ ، تعمل مجموعة STREIT Group باستمرار على تحسين القدرات المدرعة حرصا" على سلامة المركبات وأولئك الذين تكون مهمتهم أن يكونوا في الخطوط الأمامية.