روتانا تتوج بلقب "أفضل سلسلة فندقية للأعمال في الشرق الأوسط" للعام الثالث على التوالي

: تأكيداً على مكانتها الراسخة في قطاع الضيافة على الساحة الدولية، حصدت روتانا، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، لقب "أفضل سلسلة فندقية للأعمال في الشرق الأوسط" للعام الثالث على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "بزنس ترافلر" للعام 2020، والذي أقيم في المملكة المتحدة، وتأتي هذه الجائزة تكريماً لقيادة المجموعة الملهمة، واعترافاً بقدرة فريق عمل روتانا على مواجهة الجائحة العالمية، والتزامهم الراسخ بسلامة ضيوفهم ورضاهم.

ويتم التصويت على جوائز "بزنس ترافلر"، والتي تعرف على مستوى العالم بكونها مقياساً للتميّز، من قبل قراء المجلة الرائدة في المملكة المتحدة، وهي تحتفي بالمعايير العالية والإنجازات التي حققتها أبرز الفنادق والمطارات وشركات الطيران في العالم.

وتعليقًا على الفوز بالجائزة، قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق: "يسرّنا كثيراً تلقي جائزة "أفضل سلسلة فندقية للأعمال في الشرق الأوسط" للعام الثالث على التوالي، وإنه لشرف كبيرٌ لنا أن نحصل على هذه الجائزة عن عام كان بلا شك من أكثر الأعوام المليئة بالتحديات التي شهدها قطاع الضيافة عالمياً. إن لهذا التكريم وقعاً خاصاً لدينا، وذلك لكونه يعتمد على آراء الجمهور، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بضمان رضا الضيوف عبر مجموعة علاماتنا الفندقية المتنوعة".

وأضاف: "أود أن أتوجه بالشكر لجميع ضيوفنا الكرام وموظفينا ومختلف الأطراف المعنية على مساهمتهم في دعم مسيرة نجاحنا المتواصلة، وعلى ثقتهم بنا واتحادهم معنا في مواجهة الصعوبات التي سببتها الجائحة عالمياً، ومما لا شك فيه أن هذه الجائزة ستشكل مصدر إلهام إضافي لنا، حيث نستمر في استكشاف سبل جديدة للارتقاء بعروضنا والوفاء بوعدنا المتمثل بـ ’معنا للوقت معنى‘ لضيوفنا في جميع أنحاء العالم".

ومع محفظةٍ تشغيليةٍ متنوعة تضمّ 68 فندقًا، تدير روتانا حالياً أكثر من 17,798 غرفة في 24 مدينة عبر 14 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وسوف تواصل المجموعة خطط توسعها، وتفتتح جميع الفنادق الجديدة المخطط لها خلال الأشهر القادمة كما هو مقرر، بما فيها فندق داماك تاورز أرجان من روتانا الرياض، وفندق الجداف روتانا دبي وفندق سنترو مدى عمان.