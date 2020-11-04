ورشة عمل تفاعلية بعنوان "نصائح توعوية لمتطلبات الصحة والسلامة للوقاية من الامراض المعدية" استعداداً لمهرجان الظفرة 14

نظمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، ورشة عمل تفاعلية عن بعد بعنوان "نصائح توعوية لمتطلبات الصحة والسلامة للوقاية من الامراض المعدية" قدمها الدكتور محمد علي كركوكلي مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال بمستشفيات الظفرة، بمشاركة السيد عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، والسيد سالم أحمد المزروعي مدير قسم الاستعداد والاستجابة بمستشفيات الظفرة، إلى جانب مدراء وموظفي اللجنة وعدد من الكوادر الطبية والصحية ولجان مهرجان الظفرة.

وأشار السيد عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، خلال الورشة، إلى أن مهرجان الظفرة 2020 بدورته 14 التي تقام تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ينطلق مهرجان الظفرة 2020 بدورته 14، ينطلق الخميس القادم ولغاية 30يناير 2021 بواقع ثلاثة ايام نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً، وتأتي زيادة المدة الزمنية للمهرجان لإعطاء الفرصة للمنظمين والجهات المعنية من تقديم أعلى درجات الراحة والأمان للمشاركين والعاملين وذلك في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي كورونا " كوفيد - 19" وحرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين مؤكدا أن مهرجان الظفرة يسعى إلى تعزيز الروح الوطنية في الأجيال الناشئة وإحياء التراث وتخليده في الذاكرة، وجعل مهرجان الملتقى الأول إقليمياً وعالميا لملاك الإبل، وتسليط الضوء على دور الإبل في ثقافة وتراث دولة الإمارات والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة وتشجيع ملاك الإبل على اقتنائها.

و ثمن نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية الدور المميز لمستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وتعاونهم المستمر وشراكتهم المثمرة التي ترافق كافة المهرجانات التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في منطقة الظفرة، مشيراً إلى أن تنظيم ورشة العمل التفاعلية هذه يعزز جهود التوعية بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها من الجهات الرسمية في الدولة بطريقة افتراضية متطورة مباشرة تعزز التواصل في بيئة عمل صحية.

كما وجه نائب رئيس اللجنة الشكر والتقدير وموظفي اللجنة وكافة لجان التحكيم والعاملين في مهرجان الظفرة ، وإلى جميع الجهات المعنية بحماية صحة المشاركين والعاملين ووضع الاجراءات الاشتراطات الاحترازية في مهرجان الظفرة 2020، على جهودهم ودرهم في استمرارية الأعمال مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19" مؤكداً العزم والتمسك بشعار «نلتزم لننتصر».

واستعرض الدكتور محمد علي كركوكلي مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال بمستشفيات الظفرة، خلال الورشة نصائح توعوية لمتطلبات الصحة والسلامة للوقاية من الامراض المعدية، وذلك ضمن ثلاث محاور رئيسية تمثلت حول الوقاية الشخصية باستخدام الكمامات، والتباعد الاجتماعي والعادات الصحية، والتصحح الشخصي، مشيراً إلى أن الوصول للحالة الصفرية بالدولة هي مسؤولية الجميع، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لوسائط الحماية الفردية والأسرية والمجتمعية وهي (الكمامة، والمعقم، والقفازات) إلى جانب الالتزام بالتباعد الجسدي، والتعقيم الدوري وغسل اليدين وغير ذلك من الاجراءات الوقائية، والتأكيد على ضرورة أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية السنوي.

وفي ختام الورشة التفاعلية تم فتح المجال أمام المشاركين لطرح استفساراتهم حول متطلبات الصحة والسلامة للوقاية من الامراض المعدية، والاستماع لمداخلاتهم والرد عليها من أصحاب الإختصاص.